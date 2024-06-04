Nintendo Switch 本体 バッテリー強化版

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHバッテリー強化版商品・ゲーム機本体NintendoSwitch・ジョイコン2個・充電器・ジョイコングリップ(4枚目の左下)・NintendoSwitchドッグ・画像に写っているピンクのカバー(おまけ)#任天堂#Nintendo数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます！Switchをやろうと約2年前に購入してから数回しか使用せずそのまま置いておくのも勿体ない、誰かに使って欲しいと思い出品致しました!!なので性能は新品となんら変わりません。素人保管になります。神経質な方は御遠慮願います。・注意画面の左側に縦に1本傷があります。画像の通りです。Switchを使う上では問題ないと感じましたが神経質な方は御遠慮ください。その点以外は未使用に近く綺麗です画像にてご覧下さい。キャンセルは極力お辞め下さい。質問等ございましたらお気軽にお申し付けくださいませ
http://narcologia.ru/goods/Taipei741671.html
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