NINTENDO SWITCH 本体　収納ケース付

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NintendoSwitch本体です。収納ケース及び画面保護シールも付いています。2019年に購入しましたが、2年近く使用せず自宅保存していました。動作確認も正常です。NintendoSwitchソフトも出品していますので、一緒にご購入していただける場合は多少のお値下げ可能です。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo