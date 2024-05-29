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- 希少！E-mu esi4000 turbo サンプラー オマケ多数！
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商品詳細
E-muのサンプラー、esi4000。Zipドライブ、SPDIFのデジタル出力がついたTurbo仕様です。ZipドライブをSDカードのフロッピーエミュレーターに換装しております。元のZipドライブはありません。SDカード、CDドライブからの読み込み、音出しの確認をしました。本体、4GのSDカード、電源コード、CD-Romドライブ、E4、esiフォーマットのCDロム21枚、入手困難なフロッピーディスクフォーマットでしか現存していないEIIIのファクトリープリセットCD-Rom5枚にEIIIxpのファクトリーRomをCDに焼いたものが出品となります。RAMですが、SPDIFと干渉してしまうため、32Mbのままで増設しておりません。液晶の保護シートは貼ったままです。ジョグダイヤルは、コマ飛びなどありません。マニュアルは付属しませんが、英文マニュアルはネットで入手可能です。難点は、前オーナーが放熱ファンを付けていたようで、リアパネルに空気穴が空いております。現在、ファンは外されております。液晶の右側が若干、カスレております。フロントパネルの左上にヒビが入っておりますので、写真でご確認ください。CD-Romドライブも古いもので、いつ壊れるか分からないのでオマケとお考えください。ビンテージサンプラーあるある（というかSCSI機器あるある）ですが、電源投入時に外部ドライブを認識しなかったり、フォーマットエラーが表示される場合がありますが、マウントし直すと認識されます。フロッピーエミュのSDカードですが、esi自体が何GBまで認識するのかは試していませんので、こちらの情報は海外サイトで見つけることができます。4Gまでは確認ができております。ビンテージサンプラーにご理解のある方のご購入、お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/recycling868714.html
http://narcologia.ru/goods/organization544662.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose602040.html
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希少！E-mu esi4000 turbo サンプラー オマケ多数！ | labiela.com
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E-MU ESI-4000-えちごやミュージック
新到着 希少！E-mu esi4000 turbo サンプラー オマケ多数！ DTM/DAW ...
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