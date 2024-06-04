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箱 説明書 帯 はがき あり サイボーグ009 メガドライブ メガCD
商品番号 U58905967885
商品名

箱 説明書 帯 はがき あり サイボーグ009 メガドライブ メガCD
ブランド名 セガ
特別価格 税込 7,742 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■お渡しするもの画像またはタイトルのソフト、箱、説明書他■発送ゆうパケットポスト(匿名)で送ります※ケース厚があるものは最低限の包袋になります※発送方法は相談があれば価格変更して対応します■まとめ依頼まとめ依頼可能ですが、荷姿次第で値引きができない場合があります設定ではチョッピリ値引きしか依頼できませんが、モノによっては勝手にもっと値引きしてます30年以上前に懇意にしていた地元おもちゃ屋さんやファミコン屋さんで購入しずっと手元に置いていた収集品を出しております素人出品で説明漏れが多々あります気になる部分や詳細確認したい方は問い合わせてください#遊具_#箱_#冊子_#MD_メガドライブメガドラセガSEGAレトロSEGAMEGADRIVEMEGA-CDMCD
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