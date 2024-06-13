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ZEROBASEONE Romantic Crown ジャンハオ トレカ
商品番号 X12097876710
商品名

ZEROBASEONE Romantic Crown ジャンハオ トレカ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,545 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RomanticCrown×ZEROBASEONEロマンティッククラウンとのコラボ特典トレカですゼロズの方いかがでしょうか？☺︎************************即購入OKです。海外製品のため初期キズ・スレ等ある場合がありますので完璧を求める方はご遠慮ください。片面補強と防水対策をして発送します。
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