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雨宮慶太　KOKORO KOTEN ステッカー付　レア　画集
商品番号 M42953463975
商品名

雨宮慶太　KOKORO KOTEN ステッカー付　レア　画集
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 9,599 円
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商品詳細

希少本　イラスト集　画集雨宮慶太　同人①KOTENサイン入りアマビエポストカード付※カバー背表紙に少しダメージあり②KOKORO　特製ステッカー付※表紙⭕の部分に薄い汚れあり③神牙キーホルダー　未開封すべて公式で購入。画集は1、2回見た程度で綺麗です非喫煙、香水などニオイなしその他注意事項はプロフをご覧ください牙狼　キャラデザ　筆　イラスト画集おまとめ購入歓迎します!本コミックゲームDVDはこちら→　#Starbooks
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