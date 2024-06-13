雨宮慶太　KOKORO KOTEN ステッカー付　レア　画集

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商品詳細
希少本 イラスト集 画集雨宮慶太 同人①KOTENサイン入りアマビエポストカード付※カバー背表紙に少しダメージあり②KOKORO 特製ステッカー付※表紙⭕の部分に薄い汚れあり③神牙キーホルダー 未開封すべて公式で購入。画集は1、2回見た程度で綺麗です非喫煙、香水などニオイなしその他注意事項はプロフをご覧ください牙狼 キャラデザ 筆 イラスト画集おまとめ購入歓迎します!本コミックゲームDVDはこちら→ #Starbooks
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