オーバーロード 1〜16巻セット 王の使者＋イラストカード集付き 丸山くがね

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商品詳細
【最終値下げ済み。お早めにどうぞ】【31日までの限定値下げ 9,500→9,100】全巻書店にて新品で購入。全巻帯付き。クリアカバーを掛け数回読んだのち暗所にて保管していました。後半の巻は一読のみ。クリアカバーは梱包時に外させていただきます。アニメオーバーロードBD1巻特典小説『王の使者』15巻付属の10周年記念描き下ろしイラストカードをお付けします。状態は特に問題ないかと思いますが、あくまで私見ですので完品をお求めの方はご遠慮下さい。❌値下げ交渉、バラ売りはお断りさせていただきます。上記以外の御質問があればお気軽にお声掛けください。宜しければプロフィールも確認いただけると幸いです。
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