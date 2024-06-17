黒の回廊　(非売品)

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黒の回廊 松本清張 非売品1975年9月5日発行保管がガラスケースに入れており！状態は、経年なのに、ヤケもなく中も綺麗だと思います！写真で確認して下さい！カバーのビニールは、傷んでますが中身は下に表紙にダメージ無いです。外側の箱の角もヘタリ無いです、興味がある方はコメント下さい！値下げ交渉も承ります！