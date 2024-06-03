YOASOBI アイドル Amazon限定特典メガジャケ付き 推しの子

販売終了商品廃盤Amazon限定特典のメガジャケ付きYOASOBIのアイドルのCDになります。《収録内容》1.アイドル2.Idol ※「アイドル」英語版3.アイドル-AnimeEdit-4.アイドル-Instrumental-メガジャケは片面ダンボールシートを添えて補強し、水濡れ防止としてビニール袋にまとめて入れて発送する予定です。幾田りらikuraレコードアナログ盤B小町星野アイアイ星野アクアアクア星野ルビールビーMEMちょ黒川あかねぴえヨン重曹ちゃん極楽湯ゲーマーズスイパラスイーツパラダイスカラオケの鉄人アニメイトジャイアンツよみうりランドタワーレコードタワレコカフェチェキ色紙小説視点B女王蜂メフィストGIGOとびきりの秋アクリルスタンド缶バッジ



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