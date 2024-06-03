バンダイ　1999年製　デジモンアナライザー（取扱説明書付き）

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。お値下げ致しました！ほとんど使用していません。電池部分、綺麗にして電池交換し、正常起動確認済。そのまま電池装着しお渡しします。起動後の操作方法が分からないので詳しい説明は出来かねますが、お渡しする前に再度、動作確認は致します。今でも根強い人気があるのでファンの方にオススメです！
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