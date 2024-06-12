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- 2017 作品 決めたこと 鷲 原画 絵 絵画 芸術 アート インテリア 鳥 黒
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商品詳細
芸術家植松京子の原画です。(本人)ここでは、内緒で超特別価格にしています。『決めたこと』#2017鷲になっている作品。24.2×33.3cm（F4号）額無しキャンバスにアクリル2017年制作◆裏面にタイトル、年、サインあり◆作品証明書を発行致します◆手書きメッセージカードを添えて発送致します(送料はこちらが負担します)“WhatIdecided”*aneagleAcrylic,canvas/24.2×33.3cm/2017・Onthebackofcanvas,title,year,andsignwerewritten.・CertificateofAuthenticity・Messagecard◎ShoppingfromJapanwithoutshippingcharge――――――――――▶￥33,000(JPY)――――――――――taxincluded#art#artist#painting#painter#exhibition#Japan#artcollection#artcollector#museum#gallery#animal#artgallery#artforsale#絵#絵画#アート#アートコレクション#アートコレクター#芸術#芸術家#日本#ギャラリー#美術館#エネルギー#アーティスト#個展#動物#インテリア#鷲
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