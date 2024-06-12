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2017 作品 決めたこと 鷲 原画 絵 絵画 芸術 アート インテリア 鳥 黒
商品番号 W49595964051
商品名

2017 作品 決めたこと 鷲 原画 絵 絵画 芸術 アート インテリア 鳥 黒
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

芸術家植松京子の原画です。(本人)ここでは、内緒で超特別価格にしています。『決めたこと⁡』⁡#2017⁡⁡⁡⁡⁡⁡鷲になっている作品。⁡⁡24.2×33.3cm（F4号）額無し⁡⁡キャンバスにアクリル⁡⁡⁡2017年制作⁡⁡⁡⁡⁡◆裏面にタイトル、年、サインあり⁡⁡◆作品証明書を発行致します⁡⁡◆手書きメッセージカードを添えて発送致します⁡⁡⁡⁡⁡⁡(送料はこちらが負担します)⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡“WhatIdecided⁡”⁡⁡⁡⁡⁡*aneagle⁡⁡⁡Acrylic,canvas/24.2×33.3cm/2017⁡⁡・⁡Onthebackofcanvas,title,year,andsignwerewritten.⁡⁡・CertificateofAuthenticity⁡⁡・Messagecard⁡⁡⁡⁡◎ShoppingfromJapanwithoutshippingcharge⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡――――――――――▶⁡⁡⁡￥33,000(JPY)⁡⁡⁡――――――――――⁡⁡taxincluded⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡#art#artist#painting#painter#exhibition#Japan#artcollection#artcollector#museum#gallery#animal#artgallery#artforsale#絵#絵画#アート#アートコレクション#アートコレクター#芸術#芸術家#日本#ギャラリー#美術館#エネルギー#アーティスト#個展#動物#インテリア#鷲⁡⁡⁡⁡⁡
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