ポケモンカードナンジャモsar激高確高重量サーチ10パック　クレイバーストbox

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商品詳細
店頭で購入したBOXを開封時、最後までSR以上のカードが出なかった為、SR以上が1枚入っています。パック内外のキズ、初期キズ等気にされる方は、ご購入をお控えくださいレアリティのみの保証ですので中身での評価はお辞めください。返品保証あります。もし不安な場合は、封筒の開封からパック開封までを漏れ無くご撮影いただき、SR，SAR，URのいずれも出なかった場合にキャンセル対応をとらせていただきます。
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