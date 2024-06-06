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ポケットモンスター エメラルド ゲームボーイアドバンス
商品番号 J44121267368
商品名

ポケットモンスター エメラルド ゲームボーイアドバンス
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ポケットモンスターエメラルド」ゲームボーイアドバンスのソフトワイヤレスアダプターは付いていません。ソフトの簡易的な動作確認はしてあります。電池は切れています。長期間自宅で保管していました。説明書表紙の角に折れがあります。箱はきれいな状態です。中古品にご理解いただける方、宜しくお願いします。写真追加などのご希望の方はコメントからお願いします。#ゲーム#RPG#ゲームボーイアドバンス#Other
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