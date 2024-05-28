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【真作】田中柏陰/松竹古々翠湖流/山水図/掛軸/名家伝来/AD-29
商品番号 N67835345515
商品名

【真作】田中柏陰/松竹古々翠湖流/山水図/掛軸/名家伝来/AD-29
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】田中柏陰　日本画家。静岡県生。京都に出て田能村直入に南画を学び、竹田・直入の画風を継ぐ青緑山水を能くした。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。表装は薄汚れ、全体に汚れシミ、天の左端に一ヶ所の欠損あります。　　　　　　杉共箱付　　　軸丈　　縦　192cm×幅　51cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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