【真作】田中柏陰/松竹古々翠湖流/山水図/掛軸/名家伝来/AD-29

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秋の掛軸】[田中 柏陰][秋景山水]｜掛軸専門店 古美術 高美堂



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田能村直入 秋景山水図｜古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂



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竹田系作品鑑定の第一人者・田中柏陰と門人



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着色山水」 尺五寸 田中 柏陰(たなか はくいん)(静岡県) | 掛け軸 ...



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【真作】【参考】田中柏陰 日本画家。静岡県生。京都に出て田能村直入に南画を学び、竹田・直入の画風を継ぐ青緑山水を能くした。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。表装は薄汚れ、全体に汚れシミ、天の左端に一ヶ所の欠損あります。 杉共箱付 軸丈 縦 192cm×幅 51cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。