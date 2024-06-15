貴重】個性の発達と教育 築地久子 安東小学校 個別化・個性化 ...

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本書は個性化・個別化に特化した理論書である。特に社会科の初志をつらぬく会や、安東小学校で討論における圧倒的な授業を行った、築地久子氏における個性化・個別化について言及している点において、極めて貴重な書である。数ページにドッグイヤー、鉛筆でのアンダーあり重松鷹泰上田薫長岡文雄築地久子有田和正社会科の初志をつらぬく会