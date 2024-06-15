C-1145 島崎藤村全集　全巻

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1~31巻までのまとめ売りになります。箱なし。日焼け、シミ、キズ、水濡れ乾きあと、蔵書印、汚れ、ヨレ、折れあり。#森の樹の本一覧中古品の為、それぞれにスレ、ヨレ、汚れ、傷、折れ、シミ、日焼けがある場合があります。状態は読むのに支障はありませんが、使用感がありますので予めご了承ください。バラ売りには対応致しませんのでご了承ください。発送は平日に行なうため、金曜日に購入された場合は月曜日の発送となりまして、発送までの日数にしている2〜3日をこえてしまいます。予めご了承ください。即購入オッケーです。交渉などコメントお待ちしています。検索用ワード#島崎藤村全集#島崎藤村#筑摩書房