

カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品



カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品 カワイ 電子ピアノ CA48 木製鍵盤 美品 本体\u0026椅子\u0026付属品

2017年に購入しました。娘がピアノを辞めてしまい使わないため、お譲りします。※※※直接引取も可能です（階段なしマンション３階、手伝い不可、名古屋市近郊尾張地区）※※※配送の手配はご購入者様にお願いしたいと思います。送料に関しては、愛知県発、マンション３階エレベーターなし、階段運搬にて、検索していただけたらと思います。※※※発送は日曜日祝日です。・取説は紛失しております。簡単ガイドはラミネートしてあります。・鍵盤用クリーナーとクロスはおまけです。・イヤフォンは数回使用で綺麗な状態です。経年劣化による破れ等は、現在見られませんが、今後変化の可能性はございます。・ペダルの保護のビニールカバーを少し前に￼外し、ペダルカバー（100均の椅子の足カバーですが…）を装着しました。そのままお譲りします。・椅子もカバーを手作りして使用していたため、座面は綺麗です。カバーを付けたままお譲りします。￼メーカーページより↓↓↓■PHI88鍵ステレオサンプリング音源コンサートグランドピアノ「SK-EX」「EX」など、カワイが世界に誇るグランドピアノを最高レベルの環境で録音したサウンドを内蔵。88鍵すべてにおいて弱打から強打まで複数の段階に分けて録音し、その音をPHI（プログレッシブ・ハーモニック・イメージング）技術で処理することで、より繊細なタッチとなめらかな音色変化を実現しました。■2つのフルコンサートピアノ音■木製鍵盤をもっと身近にシーソー式木製鍵盤グランド・フィール・スタンダード・アクション白鍵・黒鍵ともに木製で、しかもグランドピアノと同じシーソー式の構造を取り入れたシーソー式木製鍵盤グランド・フィール・スタンダード・アクション。鍵盤の動きを3つのセンサーできめ細かく感知し、グランドピアノ独特の表現力、豊かなタッチなどシーソー式木製鍵盤ならではの魅力をもっと身近に感じてください。■外装：プレミアムライトオーク調■鍵盤：88鍵/シーソー式木製鍵盤■寸法：横幅1360×高さ885×奥行455mm※セットアップ時、譜面台を倒した状態■重量：57kgKAWAICA48LO河合楽器製作所定価：¥195000