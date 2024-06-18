Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック

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商品詳細
【状態】本体裏表に使用に伴う擦れ傷があります。本体左右に塗装の剥げがあります。写真から確認お願いします。画面は綺麗な状態です。上画面に保護シートが貼ってあります。タッチペンが少し抜けやすくなっています。動作確認済みです。【内容】ゲーム機本体タッチペン外箱内箱かんたんスタートガイド取り扱い説明書中古品という認識でお願いします。神経質な方は購入をお控えください。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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