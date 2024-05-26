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高級本格居合練習刀［濃州堂初伝］居合刀製造証明書付き
商品番号 O80545946673
商品名

高級本格居合練習刀［濃州堂初伝］居合刀製造証明書付き
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 14,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···居合刀（刃なし）拵え全長　96.5㎝刃長　70.5㎝［ハバキ含］砂型硬質合金　　　　　　　樋入居合用極薄刃刀身柄長　23㎝木製本鮫皮黒純綿捻り巻き鍔　四方透かし鉄鍔鞘　黒石目シトドメ、鐺付き下緒　黒純綿繁打ち総重量　944g抜身重量　725g※39000円から土休日限定値下※軽量なので、居合初心者、女性剣士にも振りやすく、流石に濃州堂居合刀だけに、抜群のバランス、堅固な造りです※刀袋、居合刀ケースもセットです。※刀掛けは展示用です。
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