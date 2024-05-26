高級本格居合練習刀［濃州堂初伝］居合刀製造証明書付き

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種類···居合刀（刃なし）拵え全長 96.5㎝刃長 70.5㎝［ハバキ含］砂型硬質合金 樋入居合用極薄刃刀身柄長 23㎝木製本鮫皮黒純綿捻り巻き鍔 四方透かし鉄鍔鞘 黒石目シトドメ、鐺付き下緒 黒純綿繁打ち総重量 944g抜身重量 725g※39000円から土休日限定値下※軽量なので、居合初心者、女性剣士にも振りやすく、流石に濃州堂居合刀だけに、抜群のバランス、堅固な造りです※刀袋、居合刀ケースもセットです。※刀掛けは展示用です。