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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。「洞爺丸台風海難誌」青函船舶鉄道管理局編集 昭和40年海難事故の記録誌です。祖父の所持品で、整理した際に出品することにしました。●古い本であり、経年劣化による黄ばみやシミ、シワ、虫食いがございます。●書き込み、折れは見たところございません。●古い本であることをご理解いただき、ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/revamp974522.html
http://narcologia.ru/goods/mythic817835.html
http://narcologia.ru/goods/slide841387.html
洞爺丸台風海難誌 青函船舶鉄道管理局
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