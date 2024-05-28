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洞爺丸台風海難誌　青函船舶鉄道管理局
商品番号 X69459272688
商品名

洞爺丸台風海難誌　青函船舶鉄道管理局
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 4,300 円
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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。「洞爺丸台風海難誌」青函船舶鉄道管理局編集　昭和40年海難事故の記録誌です。祖父の所持品で、整理した際に出品することにしました。●古い本であり、経年劣化による黄ばみやシミ、シワ、虫食いがございます。●書き込み、折れは見たところございません。●古い本であることをご理解いただき、ご検討ください。
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