ジャンク)プレステ3 初期型 PlayStation3 SONY

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商品詳細
プレステ1と2のも遊べていました。備品はこれで全てでコントローラー2つついてます。本体動作は電源はつくようですがよく分からないのでジャンクとして出品します。コントローラーは動作確認出来てません。写真等希望あれば追加しますが詳しいことは分かりかねます。
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