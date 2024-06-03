代数幾何入門講義　小林正典　臨時別冊・数理科学 サイエンス社 SGCライブラリ

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代数幾何入門講義 小林正典 臨時別冊・数理科学サイエンス社SGCライブラリ背ヤケなどありますが、書き込みはありません。最後の写真のように、古本屋のシールがついております。個人保管ですのでご理解いただける方お願いします。1年間の講義・ゼミ等で使われることを念頭に置き，基礎理論の骨格を手早く学べるよう種々の配慮がなされた，代数幾何の標準的なテキスト．近年重要度を増しているホモロジー代数の取り扱いを濃くしているが，順を追って読んでいけば十分な理解に達するような記述が心掛けられている．第1章 ネーター環1.1 基礎事項1.2 ネーター環1.3 ヒルベルトの基底定理1.4 ネーターの正規化定理1.5 準素イデアル分解第2章 アフィン代数多様体2.1 代数的集合2.2 ザリスキー位相2.3 座標環2.4 アフィン代数多様体2.5 ヒルベルトの零点定理第3章 アフィンスペクトル3.1 SpecA3.2 SpecAの位相的性質3.3 環準同型とSpecの射3.4 局所化3.5 中山の補題第4章 Homと×，完全系列4.1 Hom4.2 加群の直積・直和4.3 テンソル積4.4 完全系列第5章 圏と関手5.1 圏5.2 図式5.3 帰納極限・射影極限5.4 関手5.5 点の関手第6章 層6.1 局所的性質6.2 前層6.3 層6.4 層化6.5 順像層・逆像層6.6 層の完全系列第7章 概型7.1 SpecAの構造層7.2 局所環付き空間7.3 概型7.4 貼り合わせ7.5 概型の位相的性質・局所的性質