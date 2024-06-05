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たまごっち
商品番号 Y15456547221
商品名

たまごっち
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たまごっちの中古（5台）と新品（3台）を出品いたします。それほど目立った傷等はありません。よろしくお願いいたします。
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