VALIEM bitter Sサイズ ※1.5周年モデル

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VALIEMbittersサイズ※1.5周年限定1.5周年記念モデルは各サイズ100個限定で製作され、そのうちbitterは数個のみだそうです。・巾着、オリジナルネームタグも付属します・プランツ用のポットです。底面に穴があります。・焼き物の特性上により、サイズ・釉薬の色彩・形状・表面加工などに個体差があります。・使用上問題のないキズ等がある場合がございます。鉢の特性上指紋がつきやすいので気になる方は購入をお控え下さい。どうぞ、よろしくお願いします。valiemRawLifeFactoryロウライフファクトリーカタチ製作所中川智治アーネストハーツearnesthearts吉光窯kikkoインビジブルインクinvisibleinkspicygemスパイシージェム小野瀬一TOKY多肉植物塊根植物コーデックスアガベパキプスグラキリスサボテン亀甲竜植木鉢プレステラシーザーホリダハデスチタノタブラックアンドブルーfo76カタチ製作所芽の巣山botanizeボタナイズ鶴仙園invisibleinkインビジブルインクSRLネイバーフッドtokyvaliemgojinバリエムアオボウズ青坊主