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こちら中国の墨です箱は経年劣化が多少見られますが、墨は封がしてあり新品未使用です。譲り受けましたが、使用しないため価値の分かる方へ。同じ様なお品が他にも2つほどございますので宜しければ出品を見てみて下さい。3点購入頂ければお値引き致します。発送は簡単では御座いますが、プチプチ➕防水袋に包んで発送させて頂きます。その他不明点あればご質問下さい。よろしくお願い致します。墨書道萬年青中国古墨古道具 骨董品 希少コレクター