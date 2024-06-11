山口弘美　デビューから6枚の8cmシングルコンプリート

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商品詳細
1枚目の画像に載っている、8cmCDを6枚お譲りします。レンタル落ちではありません。画像2枚目の「ひとつになれなかったね」は、サンプル盤になります。3番目、4番目の画像をご覧下さい。6枚とも、封入特典があるかわかりませんが、何も付いておりません。#山口弘美#80年代アイドル
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http://narcologia.ru/goods/passivity905583.html
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