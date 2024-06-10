疾風魔法大作戦 セガサターン 新品未開封

自宅にて箱に入れて保管していたので、照明焼けもありません。シュリンク付きの為動作確認はしてません。他にも出品しておりますので同時購入ご希望の方はご連絡下さい。ご希望にそえるかわかりませんが、お値下致します。



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