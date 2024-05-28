京都市今昔写真集　樹林舎　白幡 洋三郎 / 井上 章一 / 中村 治

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商品詳細
「京都市今昔写真集」白幡洋三郎/井上章一/中村治樹林舎 2008年12月発行 本体価格￥9,514ISBN978-4-902731-22-427ｃｍ×37ｃｍの大型写真集です。一部戦前の写真もありますが、主に昭和20年代、30年代、40年代の市民から募集した京都市の懐かしい写真集です。当時のファッション、建物、風景、市電、デパートの屋上などなど懐かしさいっぱいです。●商品の状況●未使用に近い商品です。多少、角に痛みあり（写真④）#京都#昭和レトロ#写真集#京都市今昔写真集
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