ゲド戦記全巻　6冊セット

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商品詳細
「影との戦い」清水真砂子/ル・グウィン,U.K.定価:￥1600「こわれた腕環」清水真砂子/ル・グウィン,U.K.定価:￥1600「さいはての島へ」清水真砂子/ル・グウィン,U.K.定価:￥1700「帰還」清水真砂子/ル・グウィン,U.K.定価:￥1800「アースシーの風」清水真砂子/ル・グウィン,U.K.定価:￥1800「ゲド戦記外伝」清水真砂子/ル・グウィン,U.K.定価:￥2200ゲド戦記の全巻になります。1〜5巻は、日の当たる本棚にあったので、箱のタイトルの部分が色褪せがあります。中は大丈夫です。5巻の帯には、破れがあります。外伝だけは、別に保管していたのできれいです。#清水_真砂子#ル・グウィンUK#ル・グウィン_U_K#本#外国文学／小説・物語
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