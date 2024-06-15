Nintendo ニンテンドー 3DS フレアレッド本体　ポケモンソフト5本

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商品詳細
画面等に大きな傷等はありませんが十字キーと角に剥げがあります。ソフトは最近で動作確認済みですが認識しにくい場合もありました。初期化してお渡し致します。Nintendoニンテンドー3DSフレアレッドcolor:REDゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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