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トランスフォーメーション・プレイングカード 写真集
商品番号 P39439344561
商品名

トランスフォーメーション・プレイングカード 写真集
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,468 円
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商品詳細

トランスフォーメーション・プレイングカード写真集「TransformationPlayingCards」AlbertField編1987年U.S.GamesSystems【絶版】◆◆詳細◆◆トランスフォーメーションカードの歴史をたどる回顧録。カードのイラストの中にスート（スペードやハートなど）を組み込み込んだ見ごたえのあるデザインのトランプが収録。グラフィックデザイン集としても活用できるかと思います◆◆仕様◆◆洋書英語トランプゲームデザインアンティーク写真集画集資料集ペーパーバック27.3x18.5cm208ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが若干ございますページ端に薄ヤケが少し#本#カードゲーム#デザイン#トランプ#トランスフォーメーションカード
http://narcologia.ru/goods/peroration939715.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei969671.html
http://narcologia.ru/goods/encourage196572.html

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