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ANA B777-200ERJA743A スターウォーズ C-3PO
商品番号 R22097059598
商品名

ANA B777-200ERJA743A スターウォーズ C-3PO
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

製造会社:Jcwings1/200スケールボーイング777-200ERANAスターウォーズ　C-3PO特別塗装モデル新品・未展示品スタンド付属素材：ダイキャスト製海外より取り寄せのため、外箱にシワなど、輸送の際についた痛みはあります。写真にあるものが全てとなります。検品のため一度開封しましたが、その後は箱に入れて保管しております。ご理解いただける方でお願いします。(検索用)#モデルプレーン#1/400#1/200#JAL#ANA#ボーイング#日本航空#ボーイング#飛行機#航空機#ダイキャスト#旅客機#エアライン#jcwings#インフライト#inflight#Gemini#phoenix#エバーライズ#ジェミニ#スターウォーズ#STARWARS#C3PORT85
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