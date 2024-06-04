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- ANA B777-200ERJA743A スターウォーズ C-3PO
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商品詳細
製造会社:Jcwings1/200スケールボーイング777-200ERANAスターウォーズ C-3PO特別塗装モデル新品・未展示品スタンド付属素材：ダイキャスト製海外より取り寄せのため、外箱にシワなど、輸送の際についた痛みはあります。写真にあるものが全てとなります。検品のため一度開封しましたが、その後は箱に入れて保管しております。ご理解いただける方でお願いします。(検索用)#モデルプレーン#1/400#1/200#JAL#ANA#ボーイング#日本航空#ボーイング#飛行機#航空機#ダイキャスト#旅客機#エアライン#jcwings#インフライト#inflight#Gemini#phoenix#エバーライズ#ジェミニ#スターウォーズ#STARWARS#C3PORT85
http://narcologia.ru/goods/traverse421026.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming63792.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador614306.html
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