Spider-Man スパイダーマン　アメコミ　作品集　写真集　洋書

裏表紙に破れがありますが中はかなり綺麗な状態です。Spider-ManInsidetheWorldofYourFriendlyNeighbourhoodスパイダーマンが好きなら、あなたのフレンドリーな近所のスパイダーマンの世界の中で旅行してください。このガイドは、彼の力とエキサイティングな冒険から、有名な戦い、愛、同盟国、敵まで、スパイダーマンの全キャリアをたどります。スパイダーマンの物語のすべてのひねりとターンに加えて、お気に入りのスパイダーマンのキャラクターに関する秘密の情報を学びます。古典的な「スパイダーマン」コミックのコンテンツに完全に焦点を当てたこの分厚い百科事典は、スパイダーマンとピーター・パーカーの世界でAからZまであなたを連れて行きます。そして、収集する他の「DKスパイダーマン」の本の世界があることを忘れないでください。



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