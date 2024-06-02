【良品】PlayStation ps4 プレステ4 黒 ブラック 本体 3

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます^_^《内容物》◉プレステ4本体500gbジェットブラック黒◉電源コード◉Amazonプライムビデオ、hulu、YouTubeなど他にも多数の動画配信サービスがこれ一台でご視聴可能です。◉DVDやBlu-rayの再生も可能です。◉封印シールございます。《商品状態について》◉本体外装擦り傷あり右下の角に目立った傷みあります。《動作確認項目》◉ディスク読み込み問題ございません。◉DVDやCDも動作確認済みです。◉読み込み時の異音ございません。◉ファンの異音ございません。◉ケーブル類の接続不良ございません。◉インターネット問題なく接続できます。◉その他気になる事ございましたら、お気軽にご質問ください。《メンテナンスについて》◉私自身神経質なため、埃や取れる汚れなどは、可能な限り取り綺麗にしてご購入者様が気持ちよくお使いいただける様に清掃させていただいております。◉本体に熱がこもってしまい故障の原因となる埃のつまりなども、ブロアーや掃除機で綺麗にさせて頂いております。◉しっかりせ整備させて頂いておりますので、長い間お使い頂けると思います。《配送について》◉22時までに入金確認できていましたら、翌日配送させて頂きます。◉ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便ですので、匿名配送させて頂きます。◉プチプチで衝撃対策し中身が見えないよう梱包させて頂きます。《返品、返金対応について》◉万が一動作に不備があった場合は、受け取り評価前に必ずご連絡ください。商品をこちらに返送後、キャンセルのお手続きをさせて頂きます。