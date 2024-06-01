xikers ユジュン トレカ FC グータッチ 東京 日本 限定

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商品詳細
xikers日本ショケでのFC限定グータッチイベント限定トレカ大阪ver.のユジュンです。スリーブ＋硬質ケース＋防水対策にて発送します。即購入◎多少の値下げ交渉可能xikersミンジェジュンミンスミンジンシクヒョヌジョンフンユジュンセウンハンターイェチャンサイコスサイカース
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