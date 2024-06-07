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釣りスピリッツ
商品番号 Y94578400742
商品名

釣りスピリッツ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何回しか使ってませんので　綺麗です　動作確認済中古品になりますので　神経質な方は遠慮してください【Switch】釣りスピリッツブランド：バンダイナムコエンターテインメントゲームジャンル：シミュレーションアクション釣りソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応TVモードプレイ人数：4.0人テーブルモードプレイ人数：4.0人携帯モードプレイ人数：1.0人
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