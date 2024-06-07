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何回しか使ってませんので 綺麗です 動作確認済中古品になりますので 神経質な方は遠慮してください【Switch】釣りスピリッツブランド：バンダイナムコエンターテインメントゲームジャンル：シミュレーションアクション釣りソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応TVモードプレイ人数：4.0人テーブルモードプレイ人数：4.0人携帯モードプレイ人数：1.0人