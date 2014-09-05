XBOXONE CODAW 本体 箱無し 説明必読

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日本版「Xbox One」を開封の儀からとりあえず使えるようになる ... 日本版「Xbox One」を開封の儀からとりあえず使えるようになる ...

CODAW限定本体になります。付属品:本体、コントローラー、電源ケーブル、HDMI箱等はありません。【以下確認の上ご購入ください。】本体に関しまして起動動作に関して特に問題はありませんが、ゲーム中のみHDDらしき部分からコイル鳴きのようにジジジ…という音がする時があります。ご理解をお願い致します。発送に関して土日のみの発送とさせて頂いております。#XBOX#xbox#XBOXONE#xboxone