司馬遼太郎　全集　1〜32

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商品詳細
申し訳ありませんが、18巻（夏草の賦 戦雲の夢）が抜けております。経年による外側のカバーの焼けや汚れ破れ等多少ありますが、内側の紙は問題なく読むのに際しては特に問題ないかと思います。中古品でありますので完璧なものをお求めの方はご購入をお控え下さい。クレームキャンセル等ご遠慮お願い致します。
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