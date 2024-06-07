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夫松健介　アクスタ
商品番号 U68014123525
商品名

夫松健介　アクスタ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 9,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KIDPHENOMENONの夫松健介くんのグッズセットです。アクリルスタンドとフォンタブとプロフィールシートのセットです。予約制の限定品です。夫松健介　山本光汰　遠藤翼空　岡尾琥珀　川口蒼真佐藤峻乃介　鈴木瑠偉　LDHキドフェノ　キッドフェノメノン
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