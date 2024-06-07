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商品詳細
KIDPHENOMENONの夫松健介くんのグッズセットです。アクリルスタンドとフォンタブとプロフィールシートのセットです。予約制の限定品です。夫松健介 山本光汰 遠藤翼空 岡尾琥珀 川口蒼真佐藤峻乃介 鈴木瑠偉 LDHキドフェノ キッドフェノメノン
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