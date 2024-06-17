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ギラティナvstar UR
商品番号 D32466674417
商品名

ギラティナvstar UR
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングルレアリティ···URサプライ···デッキシールド(スリーブ)ポケモンカードVスターユニバースギラティナVSTARURパック開封後、即インナースリーブ及びプラスチッハードスリーブに入れて保管しております。未使用品ではあるものの、初期傷等に神経質な方はご購入をお控え下さい。すり替え防止のため返品、交換はお引き受けできません。写真の通り、スリーブ、硬貨ケース、クッション材に入れてお送りいたします。何かございましたらお問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/cowpox879639.html
http://narcologia.ru/goods/enquire856789.html
http://narcologia.ru/goods/peroration91215.html
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