絵画　松田渓泉　遊鯉色紙　日本画　風景画　額装　額縁付き

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★御覧のような松田渓泉 遊鯉色紙 額縁付きです。人が書いたものです。#→manaponponの絵画関連商品一覧←★色紙裏に名前、購入時期、購入金額有ります。★サイズ 絵画:縦約26.5cm横約23.5cm 額縁:縦約47cm横約35cm奥行約3cm★裏側の状態が悪いです。色紙自体は状態がいいので、額装を新たにする方にはお得かもです。ご了承の上、お願いいたします。当方絵の知識がないのでわかる方の購入お願いします。