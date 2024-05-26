鯛【洋中赤鬃魚】今井景樹 2600 海中の鯛 共箱　掛け軸

洋中赤鬃魚洋中--＞海の中赤鬃魚--＞れんこ鯛海の中の鯛を描く本紙約122✕36cm全体約198✕55cm絹本：木箱付（共箱）状態：概ね良好。作者：今井景樹(1891～1967)三重県生。本名は康。京美専卒業後、今尾景年に師事し、円山派を学ぶ。花鳥画を得意とした。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️