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- ANA ボーイング 787-8初号機 JA801A 航空機模型 1/200
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商品詳細
スケール···1/200箱は白色。縦サイズ:37センチ購入後クローゼットにて保管していました。当方ペット無し・禁煙です。大事にして下さる方にお譲りします。
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