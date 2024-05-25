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小林太玄 欄間額 日々是好日



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★ご覧頂きありがとうございます。★小林太玄「一行書」自題共箱◎中国旧満州奉天生・黄梅院住職・臨済宗・紫野大徳寺・大本山 龍宝山大徳寺塔頭 ★寸法サイズ:全体 175*30㎝本紙 100*28㎝*掛軸の全体横サイズは軸先を含みません。肉筆保証紙本掛軸軸先：黑漆自題共箱付★【小林太玄】 1938-昭和13年(1938)中国旧満州奉天に生まれる。６歳で両親を失って出家。昭和36年、花園大学卒業、相国僧堂の大津櫪堂に参禅。昭和50年、黄梅院住職に就任。昭和63年、更に花園大学福祉学科に学士入学。遊学研鑽ののち平成３年卒業。現在に至る。★古いお品ですので前提として多少の汚れ、時代感や経年保管の為、写真に写り込まないような微細なスレ・汚れ・キズ等ございますが、経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。素人の保管品ですので完品をお求めの方は入札をお控え下さい。詳細な状態については写真をご覧頂き、ご納得頂いた上でご購入をお願い致します。自宅保管品にご理解頂けます方、どうぞ宜しくお願い致します。以上の点のご理解よろしくお願い致します。書の形式...掛け軸・掛軸