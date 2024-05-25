故•濱田晋作　柿釉抜絵花瓶②

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商品詳細
即購入okです。益子焼の人間国宝濱田庄司の次男没2023日7月16日 享年94歳お亡くなりになり、今後作品の希少価値が更に上がると思います。箱無しの為、格安出品です。高さ…19㎝未使用種類···宝瓶・花瓶浜田庄司浜田晋作民藝民芸骨董古美術
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