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YAMAHA テナーサックス用　マウスピース 4C リガチャー キャップ
商品番号 S28260428835
商品名

YAMAHA テナーサックス用　マウスピース 4C リガチャー キャップ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商　品YAMAHA(ヤマハ)テナーサックス用マウスピース　4Cリガチャーキャップ(プラスチック製)5年半前に楽器店で購入◆状　態使用頻度:購入後3ヶ月程はほぼ毎日、その後はごくたまに使用。(特に不具合があったわけではなく、別のマウスピースの方が使い易かったという理由の様です)それ以降〜最近まで、楽器と一緒に保管していました。◎マウスピース:吹き口(先端のカーブしているところ)や上歯の当たるところに数ヶ所傷あり。傷を付けてしまったあと、マウスピースパッチ(クッション)を使用するようになりました。リガチャーを止めていたあたりに細かい傷あり。◎リガチャー:表面に細かい傷、内側に錆のようなものが浮いています。ネジ(スクリュー)のサビや潰れ、緩みなどはなくしっかり止まります。◎マウスピースキャップ:表面や内側に細かい傷あり￼各アイテムの状態は個人の素人判断の為、少しでも不安を覚えられた方、完全な状態の新品が必要な方は購入をお控え下さい。◆コメントユーズド品及び個人宅保管の品である事をご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース、リガチャー、キャップ
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