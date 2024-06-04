新品 ギターストラップ ACE復刻版 ACE-1 X's \u0026 O's

[新品]ギターストラップACE/D'AndreaUSAACEVINTAGEREISSUEACE-1X's\u0026O'sD'AndreaUSAによる復刻版ACEギターストラップです。（以下、輸入代理店様サイトより）--多くの偉大なギタリストに使用された「エースストラップ」のリイシューモデル。表には織柄の生地、裏にはビニールレザーを採用しています。--◆レザーエンド◆金属製の調整バックル◆公称幅：2インチ（約50mm）◆公称長さ：750～1290mm※製品の性格上、縫製・編み込みのほつれがございます。※程度の差はございますが、エンド部ロゴマークはセンターからずれています。製品のクオリティとしてご承知願います。※元々よりエンド部のレザー表面には擦れがございます。※本品は製造時期によりエンド部の形状やロゴマーク、メイン部分の仕様に差異がございます。お買い上げ後にお届けします品は掲載いたしました写真の商品となります。※当方の撮影環境の都合、色や質感に関しましては実物を適切に表せていない場合がございます。以上、予めご了承の上にてご検討願います。※当方のご案内します品の画像および商品説明文を無断で転用して案内されています（ヤフオクID：ayxaj49910/PayPayフリマID：awdw）が、当方とは全く関係がございません。



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