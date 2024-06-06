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- ⭐︎田村耕一作 角皿 期間限定値下げ中
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商品詳細
田村 耕一 角皿 人間国宝未使用ですが長期保管の為、外箱は、写真の通りになります。本体自体は、綺麗です。購入価格は、6万円でした。梱包は、しっかりして発送させていただきます。食器皿陶芸陶器作家もの
http://narcologia.ru/goods/ordering446079.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose938140.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful803451.html
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