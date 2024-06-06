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⭐︎田村耕一作　角皿　期間限定値下げ中
商品番号 S61240457572
商品名

⭐︎田村耕一作　角皿　期間限定値下げ中
ブランド名 Svital
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

田村　耕一　角皿　人間国宝未使用ですが長期保管の為、外箱は、写真の通りになります。本体自体は、綺麗です。購入価格は、6万円でした。梱包は、しっかりして発送させていただきます。食器皿陶芸陶器作家もの
http://narcologia.ru/goods/ordering446079.html
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