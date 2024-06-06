⭐︎田村耕一作　角皿　期間限定値下げ中

田村 耕一 角皿 人間国宝未使用ですが長期保管の為、外箱は、写真の通りになります。本体自体は、綺麗です。購入価格は、6万円でした。梱包は、しっかりして発送させていただきます。食器皿陶芸陶器作家もの



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