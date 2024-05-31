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- 「本日限定価格」ポケモンカードゲーム ブラッキー Nagaba PSA10
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商品詳細
種別···シングルカードレアリティ···PROMO鑑定状況···PSA10特徴···プロモカード---商品説明---ブラッキーPROMOPSA10PSA日本支社から返却後、防湿庫で保管しておりました。自身で鑑定へ出したワンオーナー品です。写真の通りの美品です。詳しくは画像をご確認頂き、ご納得頂いた上で購入いただけますと幸いです。ーーーーーーー⚠️注意事項⚠️トラブル防止のため、商品到着後の返品等は受け付けません。ご了承くださいませm(__)m検索用ポケモンカードゲームポケモンカードVSTARユニバースVMAXクライマックスVクラかがやくVユニブイズリザードンピカチュウクレイバーストスノーハザードトリプレットビートスカーレットバイオレットイーブイヒーローズナンジャモグルーシャマリィユウリリーリエミモザPSAテラスタル長場雄YUNAGABA黒炎の支配者チリパラソルおねえさんレイジングサーフれんごくしはい#ポケモンカード#ポケモン
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