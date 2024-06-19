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絵瀬戸　行燈皿　梅の図
商品番号 B72215942822
商品名

絵瀬戸　行燈皿　梅の図
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古くからのコレクターさんから譲り受けた品物です。残念ながらニューがあります。2〜3カ所に小ホツレがあります。修復等はありません。＊サイズは約径21cm高3cmです。多少の誤差はご了承下さい。＊素人の撮影です。　実作品と画像の色合い　に差異がある場合が　ございます。　ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/organization285762.html
http://narcologia.ru/goods/Adder755675.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate219077.html

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