絵瀬戸　行燈皿　梅の図

古くからのコレクターさんから譲り受けた品物です。残念ながらニューがあります。2〜3カ所に小ホツレがあります。修復等はありません。＊サイズは約径21cm高3cmです。多少の誤差はご了承下さい。＊素人の撮影です。 実作品と画像の色合い に差異がある場合が ございます。 ご了承ください。



仙遊洞 瀬戸 鉄絵梅図 皿



瀬戸 石皿 絵の値段と価格推移は？｜8件の売買データから瀬戸 石皿 絵 ...



中古】古瀬戸 絵瀬戸 豆皿 冨士に雲の図 絵皿 小皿 江戸期 古民藝 検索 ...



中古】古瀬戸 絵瀬戸 豆皿 冨士に雲の図 絵皿 小皿 江戸期 古民藝 検索 ...



絵瀬戸草花虫紋中皿 - 遅生の故玩館ブログ



志野焼 佐藤重造作？ 抹茶茶碗 No.0571 - 通販 - gofukuyasan.com



瀬戸 石皿 絵の値段と価格推移は？｜8件の売買データから瀬戸 石皿 絵 ...



瀬戸鉄絵行灯皿 | 京都寺町の骨董品店 古美術いもと



織部（緑）釉無地行灯皿 - 夜噺骨董談義



仙遊洞 瀬戸 鉄絵梅図 皿



中古】古瀬戸 絵瀬戸 豆皿 冨士に雲の図 絵皿 小皿 江戸期 古民藝 検索 ...



瀬戸焼 染付行灯皿 | 骨董と詩学 Antique & Poetics | 蛇韻律



かいだ古美術 - 絵瀬戸行灯皿 | 古美術品専門サイト fufufufu.com



瀬戸鉄絵行灯皿 | 京都寺町の骨董品店 古美術いもと



瀬戸行灯皿 - わより